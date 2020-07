De Luca prende in giro Zingaretti: «Un segretario di partito è andato a fare un brindisi e si è preso il Covid» – Il video (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)I toni di Vincenzo De Luca, dai lanciafiamme ai “vecchi cinghialoni”, sono sempre stati sopra le righe. Anche quando si è trattato di parlare del suo segretario di partito, il presidente della Regione Campania non ha certo limato le sue dichiarazioni: «Un segretario di partito che è anche un mio amico – in riferimento a Nicola Zingaretti – è andato a fare un brindisi, ma siccome dio c’è, ha beccato il Covid». La frase è stata pronunciata nel corso della chiacchierata con Bruno Vespa alla due giorni di Alis, a Sorrento. Il giornalista ha controbattuto chiedendo se fosse stato proprio lui a ... Leggi su open.online

