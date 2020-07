Dampyr: svelata la durata, in arrivo possibili sequel (Di venerdì 17 luglio 2020) Il panel Bonelli dell'Ultrapop Festival ha fornito nuove importanti informazioni sull'adattamento di Dampyr svelando la durata del film e la possibilità di uno o più sequel. Panel ricchissimi quello di Bonelli che ha animato il quinto giorno dell'Ultrapop Festival e che ha spinto il direttore editoriale Michael Masiero non sono la rivelare la durata più o meno precisa dell'atteso Dampyr, ma anche a confermare i rumor che vorrebbero in arrivo uno o più sequel. Insieme a Michele Masiero, ad anticipare le novità di casa Bonelli in fatto di transmedialità e a commentare la nascita del Bonelli Cinematic Universe sono intervenuti il Responsabile ufficio sviluppo Voncenzo Sarno e gli autori Mauro Uzzeo e Giovanni Masi. ... Leggi su movieplayer

