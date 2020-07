Covid, nuovo lockdown a Barcellona: contagi triplicati in una settimana (Di venerdì 17 luglio 2020) nuovo lockdown a Barcellona e in altre zone della Catalogna. Le autorità hanno chiesto ai residenti della capitale catalana "di rimanere a casa" per contenere quella che, a giudicare dall’aumento dei contagi, appare come una nuova ondata di Covid-19. Le misure restrittive riguardano in tutto 4 milioni di persone circa. Il nuovo lockdown, proclamato per due settimane, riguarda diverse attività non essenziali, ma non bar e ristoranti che restano aperti anche se potranno accogliere i clienti solo al 50% delle loro capacità. Il governo regionale della Catalogna ha anche chiesto ai cittadini di non recarsi in eventuali seconde case, di evitare le uscite notturne e ha vietato assembramenti e riunioni con più di 10 persone, all’aperto ... Leggi su blogo

