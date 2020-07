Coronavirus, crescono i contagi a Barcellona: “Restate a casa” (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Se in casa nostra la pandemia sembra sotto controllo, con numeri comunque ancora altalenanti, resta alta la guardia in Europa. Ai residenti di Barcellona è stato chiesto “di rimanere a casa”, e di non uscire se non per ragioni essenziali, per contenere una nuova ondata di epidemia di Coronavirus. Lo ha annunciato il Governo regionale della Catalogna. Ai quattro milioni di residenti della città è stato anche chiesto di non recarsi presso le proprie seconde case. Di nuovo chiusi anche i cinema, teatri e le discoteche e vietate le riunioni di più di dieci persone. I provvedimenti si estendono per due settimane. Nuovo focolaio di Covid-19 in Cina, a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang con 3,5 milioni di abitanti, ora sotto restrizioni di contenimento. La commissione sanitaria locale aveva accertato ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus, crescono i casi giornalieri: sono 230 contro i 162 di ieri Il Fatto Quotidiano Coronavirus, i casi positivi nuovi sono sei, due i decessi

Firenze – Crescono di sei nuove unità i casi positivi in Toscana rispetto a ieri. In Toscana sono così 10.356 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,06% in più rispetto al totale ...

Fase 3: Cida Lazio, superare emergenza con nuovi modelli organizzativi

Roma, 17 lug. (Labitalia) - Adeguare contratti di lavoro e modelli organizzativi, colmare gap infrastrutturale digitale, investire massicciamente sulla formazione: è l’’eredità’ che ci lascia l’esperi ...

