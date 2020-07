Arsenal-Manchester City in tv: data, orario e come vedere in streaming la semifinale FA Cup (Di venerdì 17 luglio 2020) Alle 20:45 di sabato 18 luglio toccherà ad Arsenal e Manchester City scendere in campo in occasione della prima semifinale di FA Cup 2019/2020 a Wembley. Rush finale per la competizione calcistica più antica al mondo che può rappresentare una chance di riscatto per l’Arsenal, deludente in campionato ed eliminata dalle coppe europee. Ma anche uno stimolo per il City a caccia della forma migliore in vista della Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

"Mi aspetto una partita difficile. L'Arsenal ha qualcosa di speciale, hanno uno spirito di squadra che Arteta ha creato". Pep Guardiola ha parlato dei prossimi avversari del suo Manchester City in Fa ...

Un mese dal primo match post-lockdown: come cambia la Premier League

Un mese esatto dalla ripresa, da quel match tra Aston Villa e Sheffield United al Villa Park già consegnato alla storia. Non tanto per il risultato, uno scialbo 0-0 in cui la tecnologia ha incredibilm ...

