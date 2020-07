“Allucinante!”. Simone Coccia Colaiuta arriva in soccorso della sua Stefania (Pezzopane) (Di venerdì 17 luglio 2020) Ennesimo caso di bullismo ed offese su Facebook, questa volta a raccontare l’episodio è stato Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice del Partito democratico Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello, che nelle passate ore si è sfogato su Instagram puntando il dito contro il social Facebook ed accusandolo di approvare il bullismo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di essersi imbattuto in un commento di poco gusto nei confronti della fidanzata ed è andato su tutte le furie. “Qualche giorno fa, un tizio, tramite Facebook, ha scritto nana alla mia compagna”, ha detto spiegato di aver cercato di far rimuovere l’insulto segnalando il commento a Facebook. Ma dopo la segnalazione il ... Leggi su caffeinamagazine

Simone_Pir : Gara allucinante di Checo #perez fino ad ora. #F1 #AustrianGP @RacingPointF1 sorprendente in questo inizio di stagione. -

Ultime Notizie dalla rete : “Allucinante” Simone Recensione di Millennium - Uomini che Odiano le Donne di David Fincher CINEblog.it