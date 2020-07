Aeroporto fermo, un anno perso. Prete: “Colpa del virus” (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La crisi da Covid e le ripercussioni sullo sviluppo dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. “Il 24 ottobre 2019 avevamo concluso la fusione per incorporazione con l’Aeroporto di Napoli con significativa previsione di crescita, considerato che Capodichino aveva raggiunto il suo limite di 11 milioni di passeggeri attestandosi al quarto posto tra gli aeroporti d’Italia” dice Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno e, proprio in forza della fusione, settimo membro del CdA di Gesac presieduto da Carlo Borgomeo. “Poi è arrivato il virus e, per circa tre mesi, a Napoli non è atterrato un solo aereo”, analizza, ospite al Sea Sun. A ruota, sì è fermata anche la struttura di via dell’Olmo. Al momento, ... Leggi su anteprima24

