Un 40enne uccide la moglie a fucilate e si suicida nel Parmense (Di giovedì 16 luglio 2020) Tragedia familiare nella notte a Borgo Val di Taro, paese della montagna Parmense. Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie di 35 e poi ha rivolto un fucile verso di sé e si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio si è consumato nell’appartamento dei due nel quartiere San Rocco del paese Parmense. Secondo una prima ricostruzione, stavano separandosi e, probabilmente dopo una ennesimo litigio, l’uomo ha deciso per il terribile gesto. Hanno un figlio adolescente che non era in casa.A dare l’allarme il fratello del 40enne, che questa mattina ha più volte chiamato al telefono l’uomo e, dopo l’ennesima telefonata a vuoto, ha deciso di andare a vedere nell’abitazione cosa fosse successo. Entrato in casa a scoperto i due corpi ormai senza vita. Il marito avrebbe ... Leggi su huffingtonpost

