Udinese, ter Avest: «Punto importante contro la Lazio» (Di giovedì 16 luglio 2020) Hidde ter Avest ha analizzato la prestazione offerta dall’Udinese contro la Lazio: le dichiarazioni del difensore Hidde ter Avest, difensore dell’Udinese, ha commentato il pareggio conquistato in casa contro la Lazio. «Un Punto molto importante per noi. Abbiamo giocato bene e avuto diverse occasioni, purtroppo non le abbiamo sfruttate al meglio ma è comunque un Punto che ci soddisfa. Personalmente credo di aver giocato bene a sinistra nonostante fosse una delle prime volte, anche se poi mi sono spostato a destra per difendere. Quando il mister ha bisogno di me io cerco sempre di farmi trovare preparato. Tra la fascia sinistra e quella destra ci sono molte differenze ma ... Leggi su calcionews24

ItalianSerieA : RT @Udinese_1896: #UdineseLazio 0-0 68' - Doppio cambio nell'Udinese: Teodorczyk al posto di Okaka, Ter Avest al posto di Sema #ForzaUdin… - Udinese_1896 : #UdineseLazio 0-0 68' - Doppio cambio nell'Udinese: Teodorczyk al posto di Okaka, Ter Avest al posto di Sema #ForzaUdinese ???? - Laziosiamonoi : 68' - Doppio cambio Udinese: fuori Okaka e Sema per Teodorczyk e Ter Avest #UdineseLazio #udinese #Lazio 0-0 - SSLazio_FR : RT @LazionewsEu: 68’ - Doppio cambio Udinese: fuori Sema ed Okaka dentro Teodorczyk e Ter Avest #UdineseLazio 0-0 #ForzaLazio #SerieATim - LazionewsEu : 68’ - Doppio cambio Udinese: fuori Sema ed Okaka dentro Teodorczyk e Ter Avest #UdineseLazio 0-0 #ForzaLazio #SerieATim -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese ter Udinese, Ter Avest sorride: "Il punto conquistato contro la Lazio ci soddisfa" TUTTO mercato WEB Le PAGELLE di Udinese - Lazio: Strakosha salva, Parolo di esperienza

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Nuytinck 6 (Samir 6), Becao 6,5, De Maio 6,5; Stryger Larsen 6, De Paul 6,5, Jajalo 5,5 (Walace 6), Fofana 6,5, Sema 6 (Ter Avest 6); Okaka 5,5 (Teodorczyck 5,5), Lasagna 6,5 ...

Udinese, le pagelle di CM: De Paul brillante, difesa sicura

Musso 6: ennesimo clean sheet stagionale. Bravo a salvare su una conclusione di Lazzari dalla distanza, per il resto raramente chiamato in causa. Becao 6,5: att ...

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Nuytinck 6 (Samir 6), Becao 6,5, De Maio 6,5; Stryger Larsen 6, De Paul 6,5, Jajalo 5,5 (Walace 6), Fofana 6,5, Sema 6 (Ter Avest 6); Okaka 5,5 (Teodorczyck 5,5), Lasagna 6,5 ...Musso 6: ennesimo clean sheet stagionale. Bravo a salvare su una conclusione di Lazzari dalla distanza, per il resto raramente chiamato in causa. Becao 6,5: att ...