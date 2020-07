Suarez sul futuro di Messi: “Se gli serve un cambiamento, lui sa di cosa ha bisogno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il calcio mercato entra sempre più nel vivo e uno dei giocatori più chiacchierati delle ultime settimane è Lionel Messi. I dirigenti del Barcellona si dicono certi che il fuoriclasse argentino concluderà la carriera in maglia blaugrana, ma più di qualcuno sostiene che la Pulce non escluda un cambio di squadra. A parlare del futuro di Messi è stato anche Luis Suarez, compagno di squadra nonché grande amico, in un’intervista al Mundo Deportivo. “Sono suo amico e come tale il consiglio che potrei dargli sul futuro è di essere felice. Gli direi di giocare e fare quello che lo fa felice. Che rende felice lui e la sua famiglia” ha dichiarato l’uruguaiano, “onestamente non vedo Messi giocare per ... Leggi su sportface

