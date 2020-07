Rifinanziamento Guardia costiera libica, 23 dissidenti Pd e LeU votano contro il governo (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ho votato no al rinnovo del finanziamento alla Guardia costiera libica. Mi è spiaciuto esprimere un voto in dissenso dal governo e dal gruppo PD”, così Barbara Pollastrini, deputata Dem, ha espresso la sua contrarietà alla decisione assunta questa mattina dal Parlamento. Italia Viva e LeU che hanno scelto di non partecipare al voto. La Lega invece ha votato insieme alla maggioranza, quindi la votazione si è conclusa con 401 favorevoli, 23 contrari e un’astensione. “Ci ho pensato, so che in politica estera le soluzioni sono complicate. Ma in me ha prevalso una convinzione profonda: non sono possibili trattative con i torturatori e gli schiavisti di veri e propri campi di sterminio. Spero che l’Europa democratica maturi rapidamente una svolta e rimetta al centro i ... Leggi su tpi

