Recovery plan, domani inizia il vertice Ue. Stasera Conte incontra Macron. Bce lascia tassi invariati (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa sera Conte incontrerà in un bilaterale il presidente francese Macron. Obiettivo, mettere a punto gli ultimi dettagli della trattativa e le mosse necessarie per superare le resistenze dei paesi ... Leggi su tg.la7

