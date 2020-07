Previsioni Meteo: Anticiclone sempre più timido nella seconda parte del mese, ancora maltempo sull’Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) Previsioni Meteo – Si profila una timida fase più anticiclonica a cavallo della seconda e terza decade, o più precisamente per la prima parte della prossima settimana, con tempo mediamente più stabile e, in via generale, anche più caldo. Tuttavia, non traspare, esaminando i dati a lunga distanza, una continuità dell’alta pressione in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia. Si tratterebbe di promontori mobili a matrice subtropicale che magari potrebbero portare belle giornata soleggiate e anche più calde, con temperature più o meno in linea con quelle medie del periodo, ma che, tuttavia, non avrebbero solidi radici subtropicali, nè spinte meridiane a tutto campo. Il fronte sub-popolare, non ... Leggi su meteoweb.eu

