Perez: “Vettel? Voglio rimanere in Racing Point” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sergio Perez negli ultimi giorni è stato al centro dei rumors di mercato. Il suo sedile infatti è nel mirino di Sebastian Vettel che ha già avviato i contatti con il padrone della scuderia Lawrence Stroll, allontanando così le ipotesi di un eventuale anno sabbatico. Clicca QUI per leggere il nostro articolo sul possibile approdo di Vettel in Aston Martin Il messicano dal canto suo ha un contratto triennale, svincolabile tramite clausola di indennizzo entro il 31 luglio. Nelle classiche intervista del giovedì il messicano si è espresso in questo modo sulla faccenda: “Sono parte integrante nel team, ho un contratto. Credo però che solo il tempo potrà dare una risposta alla domanda legata al futuro di Vettel in Racing Point. Vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime ... Leggi su sport.periodicodaily

