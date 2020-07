Nubifragio Palermo, Orlando “Protezione civile regionale non affidabile” (Di giovedì 16 luglio 2020) “La bomba d’acqua è arrivata senza che vi fosse un’allerta, anzi alle 16.25 la Protezione civile segnava codice verde”. Lo ha detto, incontrando i giornalisti, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, all’indomani del Nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo siciliano creando gravi disagi in tutta la città, soprattutto nella zona della circonvallazione. mra/cvbo/r <div>Nubifragio Palermo, Orlando “Protezione civile regionale non affidabile”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

