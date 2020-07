Napoli, droga e coltelli ai baretti di Chiaia: scoppia la rissa, ronde di scooter impazziti (Di venerdì 17 luglio 2020) Urla, bestemmie, minacce. Poi, rumori di bottiglie, schiamazzi. E ancora scooter che schizzano via, poi ritornano, che ronzano in zona, centauri che si guardano attorno con aria minacciosa e... Leggi su ilmattino

Traffico di droga in mano al boss 'fantasma', arresti contro il clan tra Napoli e Salerno

Napoli, droga e coltelli ai baretti di Chiaia: scoppia la rissa, ronde di scooter impazziti

Urla, bestemmie, minacce. Poi, rumori di bottiglie, schiamazzi. E ancora scooter che schizzano via, poi ritornano, che ronzano in zona, centauri che si guardano attorno con aria minacciosa e vendicati ...

Droga e soldi sequestrati. arrestata coppia di coniugi e denunciate 5 persone

FUORIGROTTA - Arrestati i coniugi Angelo Volpe e Patrizia Aiello, entrambi 53enni già noti alle forze dell’ordine. . I carabinieri del Nucleo Investigativo del Provinciale di Napoli hanno perquisito l ...

