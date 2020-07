Minacce del boss, Massimo Giletti svergogna i 5s: «Non hanno aperto bocca. E Bonafede…» (Di giovedì 16 luglio 2020) Punta il dito contro i Cinquestelle e Bonafede, Massimo Giletti. Non gli perdona il silenzio. Un silenzio pesante visto quel che è venuto fuori dalle parole in carcere del boss Filippo Graviano. Vere e proprie Minacce nei confronti del conduttore televisivo («ha scassato la minchia»). Poi, quelle frasi sul ministro «che fa il suo lavoro» (riferito alle scarcerazioni dei boss nell’emergenza coronavirus). Massimo Giletti: «Il silenzio di Bonafede è pesante» Grave, fin troppo grave. «Chi fa il mio lavoro mette in conto che ci possano essere delle situazioni pericolose», dice Massimo Giletti. «Ma in quelle frasi c’è un passaggio pesantissimo ... Leggi su secoloditalia

La7tv : #inonda Massimo #Giletti commenta le minacce a lui dirette ma sottolinea le frasi del boss Graviano su @Bonafede: '… - CarloStagnaro : Bad news: conferma trasformazione @pdnetwork in partito di sx populista che crede nell'esercizio discrezionale del… - SalernoSal : Un fatto grave, su cui non si può fare distinguo. ?@nonelarena? ?@La7tv? Lavoriamo con Giletti per tornare in onda… - CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Minacce del boss, Massimo Giletti svergogna i 5s: «Non hanno aperto bocca. E Bonafede…» - BobbiaOdille : RT @Libero_official: 'Lo hanno fatto tutti tranne il #M5s'. Massimo #Giletti a #inonda torna sulle parole del boss Graviano: cosa non torna… -