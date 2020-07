Megghi Galo fa il grande passo: il matrimonio con Alessandro (Di giovedì 16 luglio 2020) Probabilmente Megghi Galo non stava pensando a una proposta del genere in quel momento, ma alla fine è arrivata. Il suo fidanzato, l’imprenditore Alessandro Piscopo, le ha chiesto finalmente di sposarla. I due sono legati da qualche tempo e si amano alla follia. Ricordiamo che nel suo percorso a Uomini e Donne, Megghi fu la corteggiatrice di Lucas Peracchi e, per un po’ di tempo, anche di Andrea Damante. Alla fine quest’ultimo scelse Giulia De Lellis. Come sappiamo, dopo un periodo di crisi, Andrea e Giulia sono tornati insieme. Nonostante la poca fortuna nei panni di corteggiatrice, Megghi Galo ha infine trovato il suo principe azzurro. Un amore che presto sarà coronato con le dovute nozze. Tuttavia, la proposta di matrimonio da parte di ... Leggi su kontrokultura

