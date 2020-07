L'Inter fa poker contro la Spal e torna seconda: -6 dalla Juve (Di giovedì 16 luglio 2020) Chissà cosa starà pensando adesso Antonio Conte, che conquista il secondo posto e vede la Juventus a sei punti. Forse restano troppi a cinque giornate dalla fine, ma senza quei blackout... Leggi su ilmattino

Inter : ???? | GAGLIAAAAAAAA!!! 73' - Poker nerazzurro!!! Perfetto assist di Young per #Gagliardini che deve soltanto appogg… - fcin1908it : VIDEO / Spal-Inter 0-4: nerazzurri calano il poker al Mazza, Juve a 6 lunghezze - milanomagazine : Poker Inter con la Spal: è seconda - - hallobosku : RT @FcInterNewsit: Poker servito al tavolo tricolore: l'Inter travolge la Spal, blinda la prossima UCL e va a -6 dalla Juve - Calcio_Casteddu : #LegaSerieA, #Inter, poker alla #Spal e controsorpasso all #'Atalanta, al secondo posto rhttps://www.calciocasteddu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter poker

Poker finale di Gagliardini. L’Inter torna così al secondo posto, scavalcando Lazio e Atalanta e si porta a sei punti dalla Juventus. Spal sempre più ultima. SPAL-Inter 0-4: 37' Candreva, 55' Biraghi, ...L'Inter non è molto continua e le cose migliori la fa in ripartenza ... passaggio impreciso per Eriksen a rimorchio. Il poker comunque arriva: Young (subentrato a Biraghi) riceve comodo in area e ...