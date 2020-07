Inter, Moses: «Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo restare uniti» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il centrocampista dell’Inter, Victor Moses, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match contro la Spal Victor Moses, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match contro la Spal. Ecco le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: INFORTUNIO – «Sono contento di essere di nuovo a disposizione, mi sento molto bene. Sono stato fuori tre gare, ho tanta voglia di giocare e sono molto felice di essere qui». LOTTA Scudetto – «Siamo pronti, mancano ancora sei gare e lotteremo sempre. Abbiamo una buona rosa, con ottimi calciatori. Tutto è possibile, dobbiamo restare uniti». MATCH CONTRO LA SPAL – ... Leggi su calcionews24

Inter : ??? | INTERVISTA L'approccio alla trasferta di Ferrara e le condizioni di Moses, Barella, Sensi, Lukaku e Vecino ne… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31… - ItalianSerieA : LINEUP INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardin… - sportli26181512 : Inter, Moses non molla: 'Scudetto, ci crediamo ancora': Victor Moses, esterno dell'Inter, parla...… - domingosix : @dario__mb @Inter @officialpes Ma come..Moses Young D’ambrosio,a già i moderni li chiamano esterni scusa?????? -

Un po' di bastone e un po' di carota. Antonio Conte punta al controsorpasso sull'Atalanta per il secondo posto e, alla vigilia della sfida contro la Spal, guarda il classico bicchiere mezzo pieno su q ...Alexis Sanchez disputerà le partite di campionato con l’Inter fino al termine della Serie A. Non è una novità visto che è una notizia di almeno quindici giorni fa (stesso discorso che vale per Victor ...