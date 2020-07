Il Nintendo Nes fatto di Lego, ecco l'epico kit ufficiale per nostalgici (Di giovedì 16 luglio 2020) Un tuffo all'indietro negli anni '80, restando in perfetto equilibrio tra videogiochi e mattoncini. Lego Group presenta al mondo il nuovo kit per costruire un Nintendo Nes vero e proprio, con tanto di televisore vintage e di pupazzetto interattivo dedicato a Super Mario Bros, il leggendario idraulico emblema di casa Nintendo. E i gamer che hanno trascorso la propria infanzia alternando serratissime sessioni di videogame e costruzioni sono più che pronti per questa scorpacciata di divertimento in chiave nostalgica. Il Lego Nintendo Entertainment System Building Kit, d'altronde, è prettamente pensato per il popolo dei millennial. Il modellino del Nes da costruire con ben 2646 pezzi è ricco di dettagli realistici, tv anni '80 compresa, con tanto di Super Mario in 8 bit sullo schermo ... Leggi su gqitalia

