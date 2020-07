Giudice Amy: tutte le curiosità sulla serie (Di giovedì 16 luglio 2020) Vi ricordate del Giudice Amy, vero? Il legal drama con Amy Brenneman e Tyne Daly che appassionò milioni di telespettatori in tutto il mondo nei primi anni 2000. Per i più giovani che forse non sanno di cosa stiamo parlando vi consigliamo di cliccare qui, dove troverete una panoramica generale della serie. Per i fan di vecchia data, invece, abbiamo raccolto qualche curiosità e aneddoti che (forse) non conoscete sulla storia Amy e Maxine. Pronti per un viaggio nei ricordi? Nascita del Giudice Amy Tutti noi conosciamo Amy Grey, ma forse quel che non tutti sanno è che nella realtà esiste davvero un Giudice da cui la serie trae ispirazione. La donna in questione è Frederica Joanne Shoenfield, madre di Amy Brenneman e Giudice ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : Chi si ricorda del Giudice Amy? - valab91 : @amalia_danna Amy dovevo darti il mio bigliettino : avrai la difesa del secolo tipo “Signor Giudice non crede anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Amy ?? Streaming Giudice Amy del 14 luglio, rivedi on demand Bellacanzone Trump commuta la sentenza di Roger Stone

Stone è stato condannato a novembre per sette accuse – inclusa la menzogna al Congresso, la manomissione del testimone e l’ostruzione di un procedimento del comitato congressuale – come parte dell’ind ...

Giudice Amy: cast e trama

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

Stone è stato condannato a novembre per sette accuse – inclusa la menzogna al Congresso, la manomissione del testimone e l’ostruzione di un procedimento del comitato congressuale – come parte dell’ind ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...