Frosinone-Cassino, lotta al Covid: pronto il primo donatore di plasma iperimmune guarito dal virus (Di giovedì 16 luglio 2020) “Domani, venerdì 17 luglio, il Servizio Trasfusionale della ASL di Frosinone eseguirà la raccolta del plasma da un donatore guarito dal Covid 19; il Centro Trasfusionale della ASL è stato autorizzato alla raccolta e alla conservazione del plasma iperimmune dalla Regione Lazio e dal Centro Regionale Sangue con l’approvazione del Comitato Etico Lazio 2″. Un evento straordinario, il primo in Ciociaria, che è stato annunciato poco fa dall’Azienda Sanitaria con una nota nella quale afferma ancora: “Grazie alla generosità dell’ex paziente, nel caso in cui ci fosse una nuova ondata epidemica, che tutti ci auguriamo non si verificherà, il suo plasma, ricco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SORA – Percepivano il reddito di cittadinanza senza diritto: beccati dalla Guardia di Finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, nell’ambito dei servizi a tutela della spesa pubblica e in particolare sull’erogazione del reddito di cittadinanza nei confron ...

