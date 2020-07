“Diletta Leotta e King Toretto, è finito l’amore” (Di giovedì 16 luglio 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina: fine dell’amore? La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe già finita. A parlarne è il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, che sulla sua pagina Instagram condivide la copertina dedicata alla coppia, in uscita nei prossimi giorni. Le anticipazioni non sono per il momento accompagnate da ulteriori dettagli, il post recita soltanto: “Diletta e King Toretto, è finito l’amore”. Sarà vero? Certo è che dopo le continue effusioni tra la giornalista e il pugile condivise sui social e la notizia della convivenza, iniziata proprio durante la quarantena, i due sembravano innamoratissimi. Ma da diverse settimane nessuno ha più diffuso scatti insieme al partner così ... Leggi su tpi

