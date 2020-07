Decreto Rilancio convertito in legge, le novità inserite nel testo (Di giovedì 16 luglio 2020) In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , una visione completa dell'evoluzione del Decreto Rilancio nel testo approvato al Senato il 16 luglio 2020 in versione pdf . Decreto Rilancio - ... Leggi su informazionefiscale

vilmamoronese : Decreto Rilancio approvato definitivamente al Senato - ilfoglio_it : Perché il contributo a fondo perduto alle imprese avrà effetti modesti. La misura prevista dal decreto 'Rilancio' r… - Agenzia_Ansa : Decreto Rilancio, il governo pone la questione di fiducia al #Senato. LA DIRETTA dalle ore 9,30 - sherpa810 : Il lavoro e la responsabilità della Lega. Lo scostamento di 55 miliardi del decreto Rilancio è stato approvato gra… - Notiziedi_it : Famiglie, partite Iva e bonus: le novità del decreto Rilancio -