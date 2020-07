Cuccarini-Matano, addio Lorella a La Vita in Diretta: Rai1, parla il direttore (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono state settimane incandescenti quelle appena trascorse per Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno chiuso la stagione 2019-2020 de La Vita in Diretta (Rai Uno) – dove erano entrambi conduttori -tra mille polemiche. Il can can mediatico si è scatenato poco dopo l’ultima puntata quando è trapelato che i rapporti tra il giornalista e … L'articolo Cuccarini-Matano, addio Lorella a La Vita in Diretta: Rai1, parla il direttore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

stanzaselvaggia : Cuccarini vs Matano, Magalli vs Volpe, Diaco vs Diaco. Ho scritto di loro. - EleonoraDAmore : Lorella Cuccarini via da La Vita in Diretta, Coletta: 'Matano solo, ho voluto linea giornalistica' - _Alessio_88 : @giuliaprivato @Raiofficialnews @RaiUno @RaiDue @RaiTre @RaiPlay questa Rai non mi piace proprio, danno sempre meno… - LaStampa : Dopo le polemiche per la non riconferma alla Vita in diretta e i cattivi rapporti con Alberto Matano la Rai pensa a… - infoitcultura : Alberto Matano rompe il silenzio su Instagram dopo lo scontro con Lorella Cuccarini -