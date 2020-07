Covid-19, allarme dell’esperto: "È possibile non guarirne più" (Di giovedì 16 luglio 2020) Gabriele Laganà Alessandro Santin, oncologo della Yale University, ha spiegato che esistono pazienti che hanno sviluppato il coronavirus in forma lieve e che dopo essere guariti si sono riammalati Nonostante i numerosi studi condotti in questi mesi, del coronavirus la comunità scientifica conosce ancora poco. Tanti sono i dubbi su questa malattia che ha sconvolto il mondo e stravolto le nostre abitudini quotidiane. Negli ultimi tempi gli esperti stanno dibattendo su una questione, fino ad ora poco presa in considerazione, che potrebbe rappresentare una bomba sanitaria: quella di pazienti che, tornati negativi, potrebbero non guarire del tutto o cronicizzarsi e, in futuro, tornare positivi innescando così nuovi focolai. La possibilità È reale. Come spiega Il Fatto Quotidiano, di questo scenario farebbero parte alcuni ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Coronavirus, allarme per la sindrome di Hikikomori nei bambini: «Causata dal lockdown» Il Messaggero Allarme migranti infetti: non si riescono a trovare le navi per la quarantena

L’arrivo dei migranti asiatici ha messo in allarme il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ... oppure il Viminale farà scattare il Piano B: i migranti positivi al Covid verranno accolti a terra in ...

Musumeci dopo la sua ordinanza: «Serve un protocollo con lo Stato

Il presidente della Regione a Catania lancia l'allarme: «Dal Viminale si parla di oltre 10mila migranti che potranno sbarcare nelle prossime settimane sulle coste della nostra isola. Ma stiamo scherza ...

