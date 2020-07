Condivisione per la visione (Di giovedì 16 luglio 2020) di Ugo Righi Si parla sempre più spesso di “visione”. Forse buon segno ma ci rendiamo conto di cosa significa? Fermo restando che è vero che servirebbe una visione, bisogna capire che questo il implica Condivisione, il che implica comunicazione, il che implica apertura e intelligenza. Altrimenti, come molto spesso accade, si usano parole scintillanti, e questo è tutto quello che si fa per dimostrare il proprio impegno appassionato. La visione senza Condivisione strategica è solo un miraggio. È la sua potenziale raggiungibilità che la rende credibile, ed è la sua “bellezza” che la fa attrattiva. Avere una visione come dichiarazione, ripeto, è facilissimo, andare verso la sua ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Condivisione per Condivisione per la visione Il Denaro Ranieri: «Se ci aiutiamo le cose vanno bene» – VIDEO

Twitter | Hackerati gli account più famosi del mondo, da Obama a Musk

La vittoria della Sampdoria contro il Cagliari è la vittoria di Claudio Ranieri. Il tecnico doriano ha saputo recuperare una squadra che si era persa e che ora è vicina a centrare l’obiettivo salvezza ...Il 15 Luglio sarà ricordato come il giorno in cui gli hacker distrussero la reputazione di Twitter “bucando” contemporaneamente milioni di account, tra cui quelli degli uomini più potenti della Terra.