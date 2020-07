Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore a Temptation Island 2020: fidanzata e età (Di giovedì 16 luglio 2020) Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore e tra i protagonisti di Temptation Island 2020. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia, tanti sono i Vip presenti che stanno facendo scalpore: riusciranno tutte le coppie a perdurare per il lungo mese di luglio nonostante le tentazioni di tentatori e tentatrici? Non resta che scoprirlo, ogni giovedì su Canale 5. Lorenzo Amoruso è il fidanzato di Manila Nazzaro ed è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Nato a Bari il 28 giugno del 1971 è stato sentimentalmente legato per diversi anni a Giulia Montanarini. Dal 2017 fa invece fa coppia fissa con Manila Nazzaro, ex Miss Italia. Amoruso è stato il primo ... Leggi su sportface

