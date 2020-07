Biciclette sui treni, interpellanza in Regione per riattivare il servizio (Di giovedì 16 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt I gruppi d’opposizione in Regione Lombardia sollecitano la giunta ad attivarsi nei confronti di Trenord. Oggi, durante la riunione della Commissione Territorio e Infrastrutture presieduta da Claudia Carzeri (Forza Italia), l’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha risposto a una interpellanza presentata dai Consiglieri PD Paola Bocci, Matteo Piloni e Luigi Ponti, che poneva … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Biciclette sui treni, interpellanza in Regione per riattivare il ... Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Biciclette sui treni, interpellanza in Regione per riattivare il servizio - - varesenews : Bici sui treni di Trenord: il Pd sollecita la Regione con un’interpellanza - Leonard48598239 : @lloucin Sì, soprattutto perché spesso girano sui marciapiedi, anche ad alta velocità, idem per le biciclette. - corradoagusto : @Cieloblu15 7 anni fa, circa 400€ per una settimana. Non una Jaguar, una 500l che con aria condizionata accesa sui… - royaltythirl : @kudrytova @scorpioblair non ho capito nullaaaaaaa è passato dalle biciclette a spotify ai quadri sui muri?????? qualcuno può tradurre? -