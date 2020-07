"Basta con i report giornalieri". Sileri si ribella: la verità sui numeri del coronavirus (Di giovedì 16 luglio 2020) Pierpaolo Sileri da inizio mandato non ha mai lesinato critiche al governo. Il viceministro della Salute anche sul coronavirus avrebbe qualcosa da dire: "Io sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale. In ogni caso sono dei numeri bassissimi, poi avere 170 casi un giorno e 210 un altro, la fluttuazione è minima. Andrebbe spiegato poi chi sono queste persone positive, sono persone sottoposte a screening, sono persone che hanno fatto il test rapido e poi il tampone? E soprattutto quant'è la carica virale?". Un modo come un altro quello di Sileri per affermare che serve verità. "Sono malati o sono solamente dei positivi? - prosegue ai microfoni di Radio Cusano Campus -. I numeri importanti sono quelli che rappresentano l'impegno del ... Leggi su liberoquotidiano

Basti pensare a 1984 di George Orwell o a un più recente Hunger ... Non c’è distopia senza un regime che opprima, distrugga e torturi ciò che rendeva l’uomo un essere umano con la libertà di pensare e ...

Trascorrere molte ore spiaggia può essere per alcuni può essere noioso. Non solo i bambini ma anche gli adulti, nel pieno rispetto di coloro che invece preferiscono riposare tranquilli, possono piacev ...

