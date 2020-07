Alcuni hacker russi avrebbero cercato di sottrarre informazioni sullo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo sostengo le agenzie che si occupano di sicurezza informatica nel Regno Unito e negli Stati Uniti, secondo cui dietro gli attacchi informatici ci sarebbe il governo russo Leggi su ilpost

matteo_turri : RT @RivistaStudio: Twitter ha ammesso che gli hacker hanno ottenuto le credenziali di accesso ad alcuni profili eccellenti come quelli di J… - VtladybirdR : RT @RivistaStudio: Twitter ha ammesso che gli hacker hanno ottenuto le credenziali di accesso ad alcuni profili eccellenti come quelli di J… - RivistaStudio : Twitter ha ammesso che gli hacker hanno ottenuto le credenziali di accesso ad alcuni profili eccellenti come quelli… - fainformazione : Gli hacker prendono di mira gli account Twitter di Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates per una truffa sui… - fainfoscienza : Gli hacker prendono di mira gli account Twitter di Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates per una truffa sui… -