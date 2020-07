Vivere all’ombra di Beyoncé: la confessione di Kelly Rowland, ex delle Destiny’s Child (Di giovedì 16 luglio 2020) Kelly Rowland e Beyoncé sono cugine e da sempre grandi amiche, ma è innegabile che quando le Destiny’s Child si sono sciolte Beyoncé ha spiccato il volo, mentre la Rowland ha ricoperto un ruolo più marginale nell’industria del pop. Attualmente, infatti, è una coach di The Voice Australia e proprio parlando con un suo concorrente, tale Chris Sebastian, ha fatto una confessione su com’è stato Vivere all’ombra di Beyoncé. “Conosco la sensazione di finire all’ombra di un parente più famosi, ndr riesci a immaginare cosa possa significare stare in un gruppo con Beyoncé?. È una sensazione che mi ha torturata. Ad esempio, “Non posso indossare questo vestito perché diranno che ... Leggi su bitchyf

