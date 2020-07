Una Vita, spoiler puntata 15 luglio 2020: Ramon inganna l’ispettore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 15 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5 svelano che Antonito sarà sempre più preoccupato per la sua chiamata alle armi. Deve inventarsi qualcosa al più presto se non vuole che vada incontro a morte certa. A tentare di salvarlo sarà suo padre Ramon. Intanto, Rosina vuole a tutti i costi spiare Genoveva, certa che nasconda qualcosa. Anche Felipe sarà dello stesso parere. Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che la situazione per Ursula diventerà ancora più insopportabile, visto che dovrà ammettere di essere caduta in rovina. Chi la aiuterà? La ex istitutrice, dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui viveva con Eduardo e Lucia non ha ... Leggi su kontrokultura

