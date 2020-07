Sassuolo, Carnevali e ‘il favore’ all’Inter: “Spero di battere la Juventus e far felice Marotta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti", queste le parole ricche di fiducia di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in vista della gara di questa sera dei neroverdi contro la capolista Juventus. Il dirigente ha parlato ai microfoni di Tuttosport rilasciando alcune dichiarazioni alquanto curiose...Carnevali: "Spero di battere la Juventus e far felice Marotta"caption id="attachment 992025" align="alignnone" width="675" Sassuolo-Juventus (getty images)/caption"Le difficoltà e la paura legata al Coronavirus ci hanno compattato ancora di più. Alcuni nostri ragazzi stranieri, vedendo colleghi illustri di altre squadre rientrare nei Paesi di origine, hanno avuto la tentazione ... Leggi su itasportpress

