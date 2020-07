‘Ndrangheta, maxi-operazione in Veneto: 33 arresti e oltre 100 indagati (Di mercoledì 15 luglio 2020) operazione contro la ‘Ndrangheta in Veneto. 33 le persone arrestate mentre oltre 100 le persone indagate. VENEZIA – operazione contro la ‘Ndrangheta in Veneto. In un blitz gli inquirenti hanno arrestato 33 persone e scritto sul registro altri 100 cittadini con l’accusa di traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà di incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. Il fascicolo continuerà nelle prossime settimane per cercare di chiarire meglio la posizione delle persone coinvolte. L’ennesimo blitz contro la mafia che ha confermato la presenza della ‘Ndrangheta al Nord. Zaia: “Giornata radiosa nella lotta alla ... Leggi su newsmondo

piersileri : Miravano ai contributi #Covid del #decretorilancio , sottraendo risorse ai cittadini. Una maxi frode compiuta da pe… - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: La 'ndrangheta in #Lombardia puntava ai fondi Covid destinati alle imprese in crisi. Arresti e sequestri in diverse reg… - NewsMondo1 : ‘Ndrangheta, maxi-operazione in Veneto: 33 arresti e oltre 100 indagati - divorex82 : RT @piersileri: Miravano ai contributi #Covid del #decretorilancio , sottraendo risorse ai cittadini. Una maxi frode compiuta da persone vi… - PoliticaNewsNow : 'Ndrangheta, maxi operazione in Veneto. Zaia: 'Giornata radiosa per la legalità' -