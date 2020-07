Mihajlovic e Gattuso insieme in panchina: “Questo è il calcio che ci piace” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Una bellissima foto pubblicata sui social dalla SSC Napoli, ritrae l’allenatore del Bologna Mihajlovic e Rino Gattuso seduti fianco a fianco in panchina. “Questo è il calcio che ci piace”, la frase sopra il post. I due allenatori hanno scambiato più di qualche battuta in panchina seduti insieme. Poi l’abbraccio. Questo è il calcio che ci piace! ⚽️ #BolognaNapoli 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OmsKQ1girf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 15, 2020 L’abbraccio tra Mihajlovic e Gattuso 🤗#BolognaNapoli LIVE su #DAZN: https://t.co/vFvRQeAWEt pic.twitter.com/FIPvt0cZQW — ... Leggi su anteprima24

