Maurice Roëves, morto l’attore di Doctor Who e L'ultimo dei Mohicani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Maurice Roëves è morto oggi, 15 luglio 2020, a 83 anni: l'attore aveva recitato in numerosi film e serie tv popolari, era stato il colonello Magua ne L'ultimo dei Mohicani. Maurice Roëves è morto oggi, 15 luglio 2020, a 83 anni. La notizia è stata data dall'agente dell'attore e confermata dalla moglie alla BBC. Vanessa Roëves ha detto che il marito aveva da tempo problemi di salute. Maurice in sessant'anni di carriera ha partecipato a moltissimi film e show televisivi tra cui L'ultimo dei Mohicani e Doctor Who. Maurice Roëves era nato a Sunderland il 19 marzo del 1937 ed era cresciuto in Scozia. Dopo gli studi è stato ammesso alla Royal Scottish Academy of ... Leggi su movieplayer

