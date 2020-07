Margherita Cassano prima donna presidente aggiunto in Cassazione. Al vertice eletto Pietro Curzio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mai una donna era arrivata così in alto alla Suprema Corte. Mai, fino a quando la quinta Commissione del Csm ha designato - all’unanimità, elemento di non poco conto date le spaccature che spesso si verificano a Palazzo dei Marescialli per le nomine importanti - Margherita Cassano. Sarà presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Sarà la numero due di Pietro Curzio, nominato oggi, in un plenum del Csm celebrato alla presenza del presidente della Repubblica, primo presidente. Ormai ex presidente della sesta sezione civile della Corte è una toga di Magistratura democratica, la corrente di sinistra dei giudici. Anche lui è stato proposto dalla quinta ... Leggi su huffingtonpost

Toscana di origini lucane, dal 2015 capo della Corte d'Appello di Firenze. Designata all'unanimità. Per l'elezione del primo presidente una sola astensione. Mattarella: "Apprezzamento per il modo con ...

Cassazione, eletto primo presidente il civilista barese Pietro Curzio

ROMA. Appena eletto, alle 10 e 48, gli arrivano gli auguri del presidente Sergio Mattarella che vanta la “riconosciuta professionalità” di Pietro Curzio, il magistrato grande esperto di diritto civile ...

