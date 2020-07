Kledi e Maria De Filippi: “Si avvicinò e mi propose di…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tutti conoscono e ricordano Kledi Kadiu. Il ballerino di origini albanesi protagonista di molti programmi televisivi condotti da Maria De Filippi ha conquistato in pochissimo tempo i telespettatori. Di recente è tornato a parlare proprio del rapporto con l’amatissima conduttrice Mediaset. Aneddoti e parole che fanno ben capire quale sia la natura del loro rapporto. Kledi Kadiu racconta l’incontro con Maria De Filippi La collaborazione storica tra Kledi Kadiu e Maria De Filippi si è interrotta da qualche anno. Per molte edizioni il ballerino di origini albanesi ha affiancato la famosa conduttrice in molti programmi, da Amici a C’è Posta per Te. Nonostante lui non sia ... Leggi su velvetgossip

clikservernet : Kledi Kadiu: “Il mio rapporto con Maria De Filippi” - dilei_it : C’è tempo per, Kledi Kadiu si confessa sull’addio ad Amici e a Maria De Filippi -