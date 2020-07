Inter Hall of Fame 2020: entrano Julio Cesar, Cambiasso, Milito e Bergomi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Conclusa l’edizione 2020 della Hall of Fame dell’Inter Si sono chiuse le votazioni per l’edizione 2020 della Hall of Fame dell’Inter. Ad entrare nell’Olimpo nerazzurro quest’anno sono quattro grandissimi della storia Interista: Julio Cesar per i portieri, Giuseppe Bergomi per i difensori, Esteban Cambiasso per i centrocampisti e Diego Milito per gli attaccanti. Julio Cesar – Classe ’79, ha indossato la maglia dell’Inter per 7 stagioni, dal 2005 al 2012: 300 presenze, 5 Scudetti, la Champions League, il Mondiale per Club, 3 Coppe Italia e 4 ... Leggi su intermagazine

