Incendia bus di scolaresca | “Giustizia per migranti morti in mare” 24 anni per Ousseynou Sy

Ousseynou Sy, il senegalese che ha dirottato e Incendiato un bus con a bordo un'intera scolaresta, è stato condannato a 24 anni di reclusione. "Non sono né assassino né terrorista, chiedo giustizia per i migranti morti in mare". Ousseynou Sy, l'uomo che ha dirottato e successivamente Incendiato uno scuolabus con a bordo 50 bambini, due …

Ousseynou Sy, il senegalese che ha dirottato e incendiato un bus con a bordo un’intera scolaresta, è stato condannato a 24 anni di reclusione. “Non sono né assassino né terrorista, chiedo giustizia ...

Dirottò bus con 50 ragazzini, Ousseynou Sy condannato a 24 anni. Ma per lui il mostro è Salvini

È quella che la Corte d’Assise di Milano ha comminato a Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi che il 20 marzo 2019 sequestrò, dirottò e incendiò un bus con a bordo una ... eversione o ...

