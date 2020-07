I 14 indagati nell’inchiesta sulla Link University di Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni e acquisizioni di atti alla Link University di Roma nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Roma in cui sono indagati a vario titolo 14 persone in rapporti diretti e indiretti con l’ateneo. Dall’inchiesta, secondo quanto si apprende, emergerebbe che la Link e il ‘Consortium for research on intelligence and security services’ avrebbero simulato l’esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo che avrebbero loro consentito di godere di crediti fiscali. I 14 indaganti nell’inchiesta sulla Link University di Roma Tra gli indagati ci sono diverse figure di vertice ... Leggi su nextquotidiano

