Ho provato i monopattini della Raggi. E vi spiego perché non servono a un c***o (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – Il monopattino elettrico è un po’ la mia vergogna segreta. Tipo quando Homer Simpson viene scoperto a mangiare i fiori. Incuriosito da questa nouvelle vague capitolina e dai numerosi mezzi agli angoli del centro città, ho deciso alcune settimane fa di scaricare l’app. E qui già ho commesso il primo errore: ho scaricato Helbiz, convinto che l’operatore che per primo ha introdotto i monopattini elettrici in sharing a Roma fosse una garanzia. E invece ecco la prima brutta sorpresa: nonostante l’amicizia tra Matteo Tanzilli (uno dei capoccia dell’azienda) e Virginia Raggi, i monopattini Helbiz sono praticamente introvabili a Roma. E così ho dovuto scaricare un’altra app, quella dell’azienda Lime (i monopattini verdi per capirci), ben ... Leggi su ilprimatonazionale

ACasperia : RT @IlPrimatoN: Vi raccontiamo in prima persona l'ebbrezza del monopattino elettrico della Capitale, orgoglio della 'sindaca' - EttoreTreglia : RT @DavideDiStefan: Una mia confessione - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Vi raccontiamo in prima persona l'ebbrezza del monopattino elettrico della Capitale, orgoglio della 'sindaca' - clacclo : RT @DavideDiStefan: Una mia confessione - DavideDiStefan : Una mia confessione -

Ultime Notizie dalla rete : provato monopattini Ho provato i monopattini della Raggi. E vi spiego perché non servono a un c***o Il Primato Nazionale Mobilità alternativa? Ecco perché provare il monopattino elettrico

Pratico, divertente e soprattutto green: parliamo del monopattino elettrico, il mezzo più gettonato di questo periodo. Se hai deciso di approfittate anche tu del bonus messo a disposizione dal Governo ...

Chi sono i juicer? Ecco i precari pagati 2,50 euro per ogni monopattino ricaricato

Vita da juicer: "Mi pagano 2,50 euro per ogni monopattino ricaricato" Vanno in giro con macchine e furgoni, prelevano da 10 a 25 monopattini, li ricaricano e li riportano nei punti di raccolta. Se l'8 ...

Pratico, divertente e soprattutto green: parliamo del monopattino elettrico, il mezzo più gettonato di questo periodo. Se hai deciso di approfittate anche tu del bonus messo a disposizione dal Governo ...Vita da juicer: "Mi pagano 2,50 euro per ogni monopattino ricaricato" Vanno in giro con macchine e furgoni, prelevano da 10 a 25 monopattini, li ricaricano e li riportano nei punti di raccolta. Se l'8 ...