Gruppo “Noi Campani” al presidente De Luca: “Serve un piano per il Sannio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Abbiamo chiesto al presidente della Regione Vincenzo De Luca una strategica concertazione sul programma per la provincia di Benevento”. Così il segretario e il presidente provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo e Domenico Parisi, dopo aver discusso ieri, a margine della manifestazione di Pago Veiano, di alcuni temi strategici con il governatore. “Dall’edilizia abitativa all’ambiente, dal lavoro alla sanità, dalle politiche agricole alle attività produttive, dall’innovazione tecnologica alle infrastrutture, è indispensabile confrontarsi per varare un piano per il Sannio che faccia parte integrante del programma elettorale del presidente De Luca”, aggiungono ... Leggi su anteprima24

