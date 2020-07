Gosens stacca tutti: nessun difensore come lui in Europa per gol e assist (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ancora una volta Robin Gosens entra in un'azione da gol dell'Atalanta. L'esterno mancino si conferma in cima alla speciale classifica dei difensori che hanno preso parte a più reti in questa stagione. Tra i 5 maggiori campionati europei nessuno è stato capace di fare meglio di lui. Sono ben 17 le partecipazioni alle reti della Dea: 9 gol e 8 assist, l'ultimo ieri nel match contro il Brescia. staccati in classifica personaggi del calibro di Trent-Alexander Arnold e Adrew Robertson del Liverpool, non certo nomi qualsiasi.Gosens: nessuno come lui in Europacaption id="attachment 992009" align="alignnone" width="553" Atalanta De Roon (getty images)/captionArrivato in Serie A nell'estate del 2017 per circa 900 mila euro dall'Heracles Almelo, ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Gosens stacca tutti: nessun difensore come lui in Europa per gol e assist - -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens stacca Gosens stacca tutti: nessun difensore come lui in Europa per gol e assist ItaSportPress Probabili formazioni Serie A. Le partite della giornata 33: orari tv

Roma, 14 luglio 2020 – Senza il canonico giorno di stacco tra una giornata e l’altra la Serie A è già pronta a tornare in campo. Il fatto di avere un giorno in meno di riposo rappresenta un ostacolo i ...

Sarri rinnega se stesso, la Juve vincerà lo scudetto ma Agnelli rimpiange Allegri. Meglio l'Atalanta, quei rigori...

Il significato di Juve-Atalanta è racchiuso in quello che accade nei minuti di recupero, dopo che Ronaldo - trasformando il secondo rigore della partita - ha ri ...

Roma, 14 luglio 2020 – Senza il canonico giorno di stacco tra una giornata e l’altra la Serie A è già pronta a tornare in campo. Il fatto di avere un giorno in meno di riposo rappresenta un ostacolo i ...Il significato di Juve-Atalanta è racchiuso in quello che accade nei minuti di recupero, dopo che Ronaldo - trasformando il secondo rigore della partita - ha ri ...