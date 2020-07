Firenze incantata (Di mercoledì 15 luglio 2020) È insolito vedere Firenze così calma e silenziosa. L’emergenza sanitaria ha congelato per un po’ il flusso del turismo internazionale che in ogni periodo dell’anno anima il capoluogo toscano, ma non la magia che questa città riesce a regalare. Leggi su vanityfair

Sebbene insolito vedere la città così vuota e silenziosa, l'Hotel Ville sull'Arno ha deciso di approfittare dell'occasione invitando gli ospiti ad assaporarne la sua autenticità con un'iniziativa spec ...

“Ville e Giardini incantati” non si ferma e anche quest'anno propone nuovi scenari, musicali ed artistici

Sta per partire la manifestazione musicale che vede protagoniste le ville medicee patrimonio Unesco dell'umanità. Due le novità di quest'anno: Quarrata ed Artimino si aggiungo alla Villa di Cerreto Gu ...

