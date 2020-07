Dolore e commozione nel Vesuviano: oggi l’ultimo saluto a Natalia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – “Qui con noi c’è sempre il tuo sorriso” si legge su uno striscione affisso all’esterno della chiesa dove si raccoglie la commozione dell’intera comunità cittadina. Questo il pomeriggio di oggi a San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano, dove si è svolto il funerale della giovane Natalia Boccia. La studentessa, appena 27enne, è morta tragicamente nell’incidente dello scorso 9 luglio. Quando un neopatentato, perdendo il controllo della vettura, si è scagliato violentemente contro un gruppo di giovani che erano a chiacchierare sul marciapiede. Nello scontro sono rimaste ferite ben 6 persone, mentre per Natalia non c’è stato nulla da fare ... Leggi su anteprima24

5 luoghi d'arte per vivere la Passione

Vi suggeriamo un percorso in cinque “stazioni” che si sviluppa tra la città e il territorio, dove l’arte è capace di trasformare la Passione in un dolore reciproco tra ... al coinvolgimento emotivo, ...

Naya Rivera: il cast di Glee unito nel dolore per la morte dell'attrice

I membri del cast di Glee hanno condiviso i loro ricordi di Naya Rivera e alcune delle star si sono tenute per mano sulla riva del Lago Piru dove ha perso la vita.

