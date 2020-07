Cassinate, Valle dei Santi in ginocchio per il maltempo: in arrivo interventi per 750.000 euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha firmato il decreto contenente l’approvazione di progetti e il finanziamento relativi alla la viabilità nei comuni di Esperia, Castelnuovo Parano, Ausonia, San Giorgio a Liri, Vallemaio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Pignataro Interamna, Coreno Ausonio e Sant’Apollinare. Settecentosessantamila euro per intervenire a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha causato importanti danni in diversi comuni della Valle dei Santi con conseguenze peSanti in termini di sicurezza e viabilità. Le risorse stanziate con il decreto si aggiungono ai 140.000 euro già ottenuti dalla Protezione civile regionale. Lo scorso 23 giugno, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Cassinate Valle Cassinate, Valle dei Santi in ginocchio per il maltempo: in arrivo interventi per 750.000 euro Il Corriere della Città