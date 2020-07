Bimbi uccisi in diretta sul web: ragazzi italiani pagavano per vedere (Di mercoledì 15 luglio 2020) Notizia certificata e riportata da Repubblica. In chat parlavano di stanze segrete, raccontavano di torture in diretta su minori poi uccisi, violenze sessuali, della possibilità di interagire in tempo reale con gli aguzzini. Pagando in bitcoin. Molti bitcoin. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Siena nel corso dell'inchiesta della procura dei minori di Firenze sulla chat "Shoah party", partita un anno fa quando una mamma aveva scoperto video e foto proibite sul cellulare del figlio minorenne. In una chat il ragazzino custodiva e scambiava con altre persone, anche suoi coetanei sparsi in Italia, foto e video inneggianti al nazismo e all'Isis e spesso anche contenenti scene di violenza sessuale. Adesso ci sono altri nuovi indagati: tra questi, un ragazzo e una ragazza, entrambi diciassettenni, entrambi ... Leggi su howtodofor

Marius30386553 : RT @magicaGrmente22: Nel dark web bimbi torturati e uccisi: indagati due 17enni - 6harvest_ny : RT @anon_seventeen: ??????Le stanze degli orrori sul deep web: 17enni pagavano per vedere bimbi uccisi in diretta #EdOra? #CosaDicono gli Ital… - anto_galli4 : RT @zf_fabio: PENA DI MORTE ?? PER TUTTE QUESTE MERDE CRIMINALI DEPRAVATE! Le stanze degli orrori sul deep web: 17enni pagavano per vedere… - zf_fabio : PENA DI MORTE ?? PER TUTTE QUESTE MERDE CRIMINALI DEPRAVATE! Le stanze degli orrori sul deep web: 17enni pagavano p… - cny45tpa : RT @Matteociccarell: Questi devono morire senza processo!Non può e non deve esistere pietà per loro!?? Le 'stanze degli orrori' sul deep web… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbi uccisi Nel dark web bimbi torturati e uccisi anche in diretta: indagati due 17enni il Giornale Yemen: Save the Children, 10 bambini uccisi dagli attacchi aerei negli ultimi 4 giorni

Roma , 15 lug 18:24 - (Agenzia Nova) - Sarebbero nove, tra cui quattro bambini, le vittime di un attacco aereo nel governatorato di Al Jawf, a soli tre giorni da un raid aereo che secondo le autorità ...

"Deportati Auschwitz fortunati a essere uccisi", bufera su 5S Aiello

"Gli ebrei, quando venivano deportati ad Auschwitz, avevano la fortuna di essere uccisi. Noi testimoni di giustizia, invece, veniamo uccisi giorno per giorno". Sono le parole choc usate dalla deputata ...

Roma , 15 lug 18:24 - (Agenzia Nova) - Sarebbero nove, tra cui quattro bambini, le vittime di un attacco aereo nel governatorato di Al Jawf, a soli tre giorni da un raid aereo che secondo le autorità ..."Gli ebrei, quando venivano deportati ad Auschwitz, avevano la fortuna di essere uccisi. Noi testimoni di giustizia, invece, veniamo uccisi giorno per giorno". Sono le parole choc usate dalla deputata ...